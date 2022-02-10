Постпред РФ сообщил ОБСЕ о появлении на Украине группировок военизированных националистов

ВЕНА, 10 февраля. /ТАСС/. Новые группировки военизированных националистов стали появляться на Украине. Об этом сообщил в четверг участникам заседания постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель России при этой международной организации Александр Лукашевич.

"Продолжают появляться и новые группировки военизированных националистов (на Украине - прим. ТАСС). В начале этого года создана так называемая "закрытая партизанская сеть" под названием "Честь нации", которая сейчас насчитывает порядка тысячи человек", - рассказал постпред РФ.

Он добавил, что 6 февраля под инструктаж побывавших в Донбассе националистов из батальона "Айдар" члены этого объединения с оружием в руках провели учения по боевой подготовке.