{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: искусственный характер поводов к новым санкциям Британии против РФ понятен всем

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Искусственный характер поводов и условий для введения новых санкций со стороны Великобритании против России очевиден всем, объяснения Лондона уже никого не интересуют. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Все, что идет после слова "санкции" в виде объяснений [Лондона], уже никого не интересует, потому что все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок", - сказала дипломат.

Теги
ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Захарова: подготовка общего ответа ЕС на письмо Лаврова по безопасности вызвано страхом
Лавров направил 28 января главам внешнеполитических ведомств европейских стран, США и Канады послание по тематике неделимости безопасности
Читать полностью