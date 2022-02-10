Захарова посоветовала западным партнерам не путать территории РФ и Украины

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала западным партнерам не путать территории России и Украины, эти ошибки могут стать фатальными.

"Она [глава МИД Великобритании Лиз Трасс - прим. ТАСС] прокомментировала это сама, она сказала, что она перепутала Украину с Россией. Главное, чтобы это просто не повторялось, потому что они так часто говорят об Украине, и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными", - сказала дипломат в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", комментируя ошибку главы внешнеполитического ведомства Великобритании, которая не признала суверенитета РФ над Воронежской и Ростовской областями.

Как ранее сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам, в ходе встречи с Трасс в четверг в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров после ее заявлений о необходимости отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, спросил британскую коллегу, признает ли она суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - процитировал главу Форин оффиса источник.