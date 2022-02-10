Слуцкий: сенаторам США следует тратить силы на межпарламентский диалог, а не на санкции

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Законопроект о санкциях в отношении РФ, который готовили в Сенате США, пал жертвой его же авторов, им следовало бы сконцентрироваться на межпарламентском диалоге с РФ и российских предложениях по безопасности. Такое мнение выразил в четверг в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мать всех санкций" судя по всему пала жертвой распрей отцов американского популизма. Сенаторы в США, которые столь громогласно грозились принять законопроект о рестрикциях в отношении России в случае ее мифического, а поэтому так и никак ненаступающего "вторжения" на Украину, не смогли договориться о его финальной версии", - констатировал он, комментируя сообщения американского журналиста Ману Раджу.

Депутат убежден, что "силы, затраченные на разработку законопроекта, можно было бы использовать с гораздо большей пользой". "Например, на размораживание межпарламентского диалога и обсуждение российских предложений по гарантиям безопасности. Но нет, сенаторы и конгрессмены предпочитают жить в своей псевдореальности", - резюмировал Слуцкий.

Журналист телекомпании CNN Ману Раджу ранее в своем Twitter привел высказывания председателя комитета по иностранным делам Сената Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси) о том, что обсуждение пакета антироссийских санкций в Конгрессе США зашло в тупик. По его словам, американские законодатели пока не пришли к решению относительно того, какие рестрикции могут быть применены в отношении российского банковского сектора, а также газопровода "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла в Сенат законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.