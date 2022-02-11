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Посол РФ: визит Трасс в Россию не стал началом нового этапа в отношениях Москвы и Лондона

Андрей Келин сообщил, что Россия всегда готова к диалогу, к улучшению отношений, если это происходит на двусторонней основе

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву не способствовал началу нового этапа в российско-британских отношениях. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в четверг в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Я слышал заявление [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона в парламенте о том, что он отправляет двух министров [Трасс и главу Минобороны Бена Уоллеса] в Москву, чтобы улучшить отношения или нечто в этом роде. На данный момент я не могу сказать, что это произошло. Но мы всегда готовы к диалогу, к улучшению отношений, если это происходит на двусторонней основе", - отметил глава российского диппредставительства.

Келин cообщил, что начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин встретится 11 февраля в Москве с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

"Завтра [11 февраля] в Москве будет министр обороны [Великобритании Бен Уоллес]. Насколько я знаю, вместе с ним будет начальник штаба обороны [Великобритании]. Они проведут отдельные переговоры [с российскими коллегами] по [военным] вопросам. Специалисты должны говорить со специалистами", - сказал дипломат.

Теги
ВеликобританияРоссияКелин, Андрей Владимирович
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