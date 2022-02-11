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Козак назвал беспочвенными слова Кулебы, что разблокировка контактной группы зависит от РФ

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал беспочвенными заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что разблокирование работы контактной группы зависит от России.

"Беспочвенные заявления, абсолютно беспочвенные заявления. Министр иностранных дел Украины постоянно изобретает какие-то формулы, какие-то политические заявления, которые никакого отношения к Минским соглашениям не имеют", - сказал Козак по итогам встречи политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция) по урегулированию украинского конфликта.

Козак: разговоры о саммите "нормандской четверки" сейчас не ведутся
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