Козак назвал беспочвенными слова Кулебы, что разблокировка контактной группы зависит от РФ

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал беспочвенными заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что разблокирование работы контактной группы зависит от России.

"Беспочвенные заявления, абсолютно беспочвенные заявления. Министр иностранных дел Украины постоянно изобретает какие-то формулы, какие-то политические заявления, которые никакого отношения к Минским соглашениям не имеют", - сказал Козак по итогам встречи политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция) по урегулированию украинского конфликта.