Конкурс на должность мэра Симферополя не состоялся из-за нехватки кандидатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя признан несостоявшимся из-за недостаточного количества кандидатов, сообщил в пятницу на своей странице в Facebook председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Депутаты городского совета Симферополя в январе назначили конкурс на 11 февраля.

"Для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации города было подано четыре пакета документов. По результатам проверки документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, двум кандидатам было отказано в допуске к участию в конкурсе. Один кандидат отозвал свое заявление от участия в конкурсе. В связи с отсутствием необходимого количества кандидатов конкурс на замещение должности главы администрации города Симферополя Республики Крым признан несостоявшимся", - написал Гоцанюк.

Он уточнил, что "протокол конкурсной комиссии будет представлен Симферопольскому городскому совету Республики Крым для принятия решения об объявлении повторного конкурса". "Во главе города должен находиться сильный управленец, который энергией, опытом и знаниями сможет объединить людей разных характеров, взглядов, образа жизни, образования и преобразить город Симферополь к лучшему. В своей работе конкурсная комиссия руководствовалась порядком проведения конкурса, региональным и федеральным законодательством", - отметил Гоцанюк.

Председатель горсовета Симферополя Виктор Агеев уточнил телеканалу "Крым-24", что внеочередная сессия городского парламента, на которой будет назначена дата проведения следующего конкурса, запланирована на среду, 16 февраля.

Глава Крыма Сергей Аксенов 30 декабря сообщил, что прежний глава администрации Валентин Демидов подал в отставку, признав свои недоработки на посту. Одиннадцатого января депутаты приняли его отставку и назначили исполняющим обязанности мэра первого заместителя главы администрации Максима Балахонова.