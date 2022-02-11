{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр обороны Великобритании Уоллес прибыл в Москву на переговоры с Шойгу

Министр обороны Великобритании Уоллес прибыл в Москву на переговоры с Шойгу - посольство в РФ.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичВеликобританияРоссия
Посол Ирана в Москве подчеркнул необходимость двустороннего сотрудничества
Казем Джалали отметил, в частности, области экономики и культуры
Читать полностью