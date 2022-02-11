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Посол Ирана в Москве подчеркнул необходимость двустороннего сотрудничества

Казем Джалали отметил, в частности, области экономики и культуры

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Экономическая и культурная сферы сотрудничества России и Ирана не соответствуют возможностям двух стран, эти области необходимо развивать. Такое мнение выразил в пятницу посол Ирана в Москве Казем Джалали на онлайн-конференции, приуроченной к 43-й годовщине победы Исламской революции в республике.

"По двум сферам у нас слабость. Первая - это экономика. Наши экономические отношения не соответствуют нашим возможностям, хотя в 2021 году у нас был рост экономического развития. Объем нашей торговли в 2021 году был беспрецедентным, более 4 млрд долларов", - сказал он.

Второй отстающей сферой сотрудничества дипломат назвал культуру. "Нам необходимо изучать языки друг друга. Если вы поедете в Иран, то иранцы Европу, Америку очень хорошо знают, больше, чем Россию. Причина заключается в том, что очень многие знают английский язык или некоторые знают французский, поэтому могут установить контакт", - пояснил посол.

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