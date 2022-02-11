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Посол Ирана в РФ считает, что визит Раиси в Москву стал сигналом для США

Казем Джалали отметил, что размещение американских вооружений вблизи российских границ привело к обострению противоречий России с США и НАТО

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Визит президента Ирана Эбрахима Раиси в РФ на фоне обострения российско-американских отношений стал важным сигналом единства Москвы и Тегерана. Об этом заявил в пятницу посол Ирана в Москве Казем Джалали на онлайн-конференции, приуроченной к 43-й годовщине победы Исламской революции.

Дипломат отметил, что размещение американских вооружений вблизи российских границ привело к обострению противоречий России с США и НАТО. "Визит уважаемого нашего президента [Эбрахима Раиси] как раз произошел именно в этот период. Это означает, что в борьбе с односторонними действиями США <...> мы и Россия как раз находимся рядом друг с другом. Это очень важный посыл", - подчеркнул он.

Джалали обратил внимание, что переговоры президента Ирана с президентом РФ Владимиром Путиным были очень эффективными. "Переговоры были проведены по различным двусторонним вопросам: повышению уровня торгово-экономического сотрудничества, вопросам энергетики, нефти и газа, сотрудничеству в ядерной мирной энергетике, сотрудничеству по международному транспортному коридору "Север - Юг", по транспорту, транзиту, - указал он. - Я думаю, что этот визит является поворотным моментом в наших двусторонних отношениях, дай бог, эти отношения получат дальнейший ускоренный темп".

Президент Ирана посетил Москву 19-20 января по приглашению Путина.

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