Песков оставил без комментариев вывод экспертов о логике принятия Путиным кадровых решений

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предположения экспертов о том, что глава государства Владимир Путин откладывает ряд внутриполитических решений, в частности, назначение главы МЧС и перестановки в губернаторском корпусе, из-за того, что фокус его внимания в последние месяцы главным образом сосредоточен на внешней политике.

Такой вопрос у журналистов возник в связи с появившейся в издании РБК информацией со ссылкой на источники о том, что глава Марий Эл Александр Евстифеев, который занимает пост губернатора с 2017 года, может уйти в отставку по собственному желанию.

"Я не располагаю такой информацией, которую обсуждают эксперты, и не хотел бы никак комментировать", - сказал Песков в ответ на просьбу дать свою оценку подобным выводам.

"Вы знаете, что эксперты очень часто обсуждают то, что мало имеет отношения к реальности", - подчеркнул представитель Кремля. Тем не менее он отметил, что "иногда они обсуждают реальные проблемы".