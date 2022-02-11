Песков призвал не преувеличивать проблему оговорок зарубежных лидеров и дипломатов

"Оговорка оговорке рознь. Давайте, когда это оговорка, все-таки все люди, давайте не будем излишне все это как-то экзальтировать, - сказал Песков. - Но, действительно, бывают ситуации, когда речь идет о сознательных оговорках, и тогда российская сторона, конечно же, не хранит молчание, а, наоборот, активно отстаивает наши интересы".

Отвечая на вопрос, почему оговорок не бывает у президента России Владимира Путина, представитель Кремля сказал: "Почему, бывает, все люди. Может быть, не бывает по столь серьезным вопросам, [но] у всех бывают [оговорки]".

Ранее президент США Джо Байден в ходе интервью телеканалу NBC оговорился и упомянул Украину, отвечая на вопрос про Афганистан. Кроме того, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что минские соглашения якобы предусматривают уход России из Крыма.