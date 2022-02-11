Срок полномочий полпреда президента в ЮФО продлили до февраля 2023 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Срок государственной службы полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимира Устинова продлен до 25 февраля 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

"В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2023 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу", - говорится в документе.