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Срок полномочий полпреда президента в ЮФО продлили до февраля 2023 года

Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Срок государственной службы полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимира Устинова продлен до 25 февраля 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

"В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2023 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу", - говорится в документе.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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