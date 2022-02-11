МИД РФ рассчитывает на скорейшее завершение процедур по вступлению Ирана в ШОС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия надеется, что все необходимые для вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) процедуры будут завершены как можно скорее. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на онлайн-мероприятии, посвященном 43-й годовщине победы Исламской революции в республике.

"Мы придаем важное значение роли Ирана в обеспечении стабильности в регионе. В этом контексте мы приветствуем решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в полноправные члены Шанхайской организации сотрудничества. И рассчитываем на скорейшее выполнение всех необходимых процедур для реализации этого решения", - отметил он.

Кроме этого, Москва рассчитывает на активное продолжение переговоров по заключению постоянного соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. "Ведутся переговоры о заключении полноформатного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Как известно, сейчас действует временное такое соглашение. Мы рассчитываем на активное продолжение переговоров о выходе на постоянно действующее соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном", - сказал замминистра.

Он добавил, что в фокусе обоюдного внимания Москвы и Тегерана находится практическая реализация флагманских проектов в области энергетики и транспорта. Моргулов напомнил, что в текущем году в России состоится очередное заседание межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Качественно новым этапом в истории российско-иранских отношений станет ожидаемая актуализация нашего базового межгосударственного договора, так называемого Большого договора. Работа над этим сейчас ведется. С учетом объема, всестороннего и долгосрочного характера будущего документа мы вместе с нашими иранскими друзьями настроены очень серьезно и заинтересованы поработать над этим документом", - заключил высокопоставленный дипломат.

17 сентября 2021 года участники саммита ШОС, который проходил в Душанбе, подписали документ о сотрудничестве, предполагающий начало процесса приема Ирана в организацию. Ранее Путин на саммите ШОС заявил, что Россия поддерживает начало процедуры приема Ирана в организацию.