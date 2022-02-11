Постпред РФ заявил о прогрессе на переговорах по восстановлению ядерной сделки Ирана

ВЕНА, 11 февраля. /ТАСС/. Работа на венских переговорах по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе продвигается вперед. Об этом сообщил в пятницу руководитель российской делегации на переговорах, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Еще одна весьма полезная встреча со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. Мы определенно продвигаемся вперед на венских переговорах по восстановлению СВПД", - написал Ульянов в Twitter. Ранее он сообщал, что переговоры вышли на финишную прямую.

В Вене ведется восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), их отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним и завершиться в текущем месяце.