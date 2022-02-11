Карасин: встреча в "нормандском формате" в Берлине не привела к результатам из-за Киева

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Встреча политических советников лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Берлине не привела к значимым результатам из-за категорического нежелания киевских властей идти на диалог с представителями Донецка и Луганска. Об этом заявил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"К сожалению, попытки международного общественного мнения, политиков различных государств, которые пытались воздействовать в конструктивном ключе на позицию Киева, пока не увенчались успехом. И вчерашняя встреча политических советников "нормандской четверки" тоже не привела к каким-либо значимым результатам по многим причинам. Как мне кажется, главная из них - это категорическое нежелание киевских властей идти на понятный, инклюзивный диалог с представителями Донецка и Луганска", - сказал он, выступая на международной конференции в рамках парламентского измерения "нормандского формата" "Конфликт на Украине: выход из тупика".

По мнению сенатора, пока диалога или готовности к нему не будет, рассчитывать на выход "на какую-то более-менее предсказуемую ситуацию с минскими договоренностями не приходится". "Мы говорим о сугубо внутреннем конфликте, который надо решать, прежде всего убеждая нынешнюю киевскую власть, что необходимо выполнять взятые на себя обязательства. От этого уйти невозможно, и надо начинать действовать", - сказал Карасин.

Он также отметил, что российскую общественность "чрезвычайно волнует ситуация на юго-востоке Украины", поскольку все действия Киева "сегодня направлены на то, чтобы изолировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей, поставить их в ситуацию, когда люди страдают, когда нависает угроза военной интервенции, военной агрессии со стороны все более множащейся плеяды иностранных наемников и вооруженных сил, которые стягиваются в этот регион".

В свою очередь глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов отметил, что "нормандский формат" может заработать полном объеме только в том случае, если будет налажен нормальный цивилизованный диалог между гражданами Украины, проживающими на территории ЛНР и ДНР, и киевскими властями. "Без этого выполнение минских соглашений практически невозможно. Без принятия Верховной радой Украины законов, которые предусмотрены в минских соглашениях, невозможно достигнуть полного урегулирования ситуации на Украине", - сказал сенатор.

Он считает правильной идею парламентского измерения "нормандского формата", поскольку необходимо, "чтобы разговаривали не только профессиональные дипломаты, но и представители народов, то есть парламентарии". "Этот парламентский формат необходим, потому что в конечном счете законы должна принять Украина. И участие в этом разговоре депутатов из Украины крайне важно, чтобы наши коллегии из Франции и Германии поняли, где тупик. Мы, российские парламентарии, не можем принять за украинских парламентариев их законы. Это должны сделать украинцы", - подчеркнул Климов.

О встрече в Берлине

В четверг в Берлине прошли продолжавшиеся в течение девяти часов переговоры политсоветников "нормандской четверки", по итогам которых не удалось согласовать совместный документ. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал ситуацию патовой. По его словам, от представителя Киева не удалось добиться согласия на прямой диалог с республиками Донбасса о будущем статусе региона в составе постконфликтной Украины. При этом в ходе обсуждения проекта совместного коммюнике украинская сторона наотрез отказалась даже цитировать минские соглашения, отметил он.

Минские соглашения предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор утвержденный в феврале 2015 года комплекс мер по выполнению минских соглашений не реализован. Киев отказывается от воплощения в жизнь политической части договоренностей.