В ЛДПР заявили, что обсуждать проект обращения Думы по ДНР и ЛНР без МИД некорректно

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Фракция ЛДПР пока не определилась с позицией по предложенному депутатами от КПРФ проекту обращения Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик, обсуждать этот вопрос без позиции МИД некорректно. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале заявил замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что, "когда было внесено предложение КПРФ о признании республик, [лидер партии] Владимир Жириновский обозначил" жесткую позицию ЛДПР по данной теме. "Но ни тогда, ни сейчас фракция ЛДПР не принимала окончательного решения по этому вопросу", - указал он.

"Обсуждение будет продолжено на Совете Думы и на заседании фракции в понедельник. С учетом уровня переговорного процесса с участием президента и руководства МИД считаю, что без позиции последнего подобные вопросы рассматривать некорректно", - отметил Нилов.

По его словам, задача Госдумы состоит в том, чтобы этому процессу "способствовать в созидательном плане, а ни в коем случае не помешать достижению важных договоренностей". "Потому что от результатов этих процессов зависят безопасность, спокойствие и судьбы многих людей", - заключил Нилов.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что Совет Думы 14 февраля обсудит, рассмотреть ли незамедлительно проект обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР или же "направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов".