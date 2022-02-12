Зампостпреда России при ООН допустил, что США сами могут вторгнуться на Украину

ООН, 12 февраля. /ТАСС/. США после панической кампании о якобы планируемом вторжении России на Украину сами могут вторгнуться на территорию этой страны. Такое мнение высказал в пятницу первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя высказывания помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о возможности начала РФ агрессивных действий в отношении Украины до конца Олимпиады.

"Некоторые разумные люди надеялись, что раздуваемая США истерия пошла на убыль. Возможно, они это сглазили, поскольку паникеры явно получили второе дыхание, - отметил Полянский в Twitter. - Наши войска по-прежнему находятся на нашей территории, и интересно, если США сами вторгнутся на Украину. Кому-то придется после такой панической кампании".

Салливан утверждал в пятницу на брифинге в Белом доме, что Россия может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпийских игр в Пекине. При этом никаких доказательств в ходе брифинга не прозвучало, утверждалось только об увеличении численности российских войск около границы с Украиной.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине нередко звучали утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключал вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупреждал, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.