Захарова: США и Британия знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия делает вывод, что США и Великобритания, по всей видимости, располагают информацией о неких готовящихся на Украине силовых акциях. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине - чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами - мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности", - отмечается в комментарии.