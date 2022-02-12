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Заместители глав МИД РФ и Кувейта обсудили ближневосточную проблематику

Стороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и первый заместитель министра иностранных дел Кувейта Маджди аз-Зафири обсудили по телефону в субботу ближневосточную проблематику и двусторонние отношения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалась представляющая взаимный интерес международная и ближневосточная проблематика, в том числе в свете императивности принципа неделимости безопасности в межгосударственных отношениях", - сообщили в министерстве.

Стороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских связей, включая поддержание активного политического диалога.

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КувейтРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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