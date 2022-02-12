Эксперт: визит Блинкена на Фиджи направлен на противодействие Китаю в регионе

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Фиджи, а также намерение Вашингтона открыть посольство на Соломоновых Островах говорят о том, что американская администрация стремится укрепить свое влияние в Тихоокеанском регионе в противовес Китаю. Такое мнение выразил в субботу в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Безусловно, намерение США укрепить свое присутствие на Фиджи и Соломоновых островах и даже создать с нуля это присутствие связано с политикой борьбы с Китаем, их стремлением укрепить свои позиции в Тихоокеанском регионе в целом против Китая", - отметил эксперт.

По мнению Суслова, США стремятся укрепиться в Тихоокеанском регионе "везде, где это возможно", чтобы не позволить Китаю их опередить и включить те или иные страны в орбиту своего влияния. Собеседник агентства не исключил, что реакция Пекина на данные шаги Вашингтона будет негативной, в связи с чем Китай может начать оказывать экономическое давление на те страны, которые попытаются объединиться с США.

Вашингтон, как подчеркнул аналитик, хочет объединиться со своими союзниками против Пекина и использует для этого такие союзы, как QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) и AUKUS (Австралия, Великобритания и США). "Потому что США опасаются, что в условиях резкой эскалации ситуации в Европе Китай может пойти на какие-то наступательные действия в геополитическом или в военном плане в Азии, и США окажутся в ситуации войны на два фронта", - пояснил специалист.

Госсекретарь США находится в Республике Фиджи с первым за 37 лет визитом. Основными пунктами в повестке были последствия глобального потепления и борьба с климатическим кризисом, поддержка и укрепление экономики региона на пути восстановления после пандемии и помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Кроме того, агентство Associated Press в пятницу сообщило, что американская администрация намерена спустя почти 30 лет вновь открыть посольство на Соломоновых Островах для укрепления там своего влияния, пока инициативу в данном вопросе не перехватил Китай.