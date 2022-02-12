Захарова считает, что для Запада Олимпиада является не праздником, а бельмом на глазу

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры для западных стран являются не праздником, а бельмом на глазу. Такое мнение в субботу выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Это российские граждане, которые живут на территории РФ, в постсоветских странах, - для них Олимпиада - это праздник, это торжество спорта, это радость за олимпийцев. А для Запада это бельмо на глазу, это конкуренция в действии, в которой они проигрывают, это чей-то другой праздник, в котором они не главные, - сказала она. - Это сложно понять, но когда ты знаешь их менталитет и подход, это очевидно".