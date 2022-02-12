Захарова считает, что Bloomberg стал средством распространения нужной США информации

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Информационное агентство Bloomberg превратилось в средство массового распространения нужной Соединенным Штатам информации, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В первую очередь, конечно, тут на первых ролях агентство Bloomberg, некогда выдававшее себя и бывшее, кстати говоря, финансовой аналитикой, сейчас [оно] просто перешло в четкое обслуживание. Тут нет никаких сомнений, потому что речь идет не о работе информационного агентства, а просто о средстве массового распространения нужной информации. Нужной понятно кому - Вашингтону", - сказала она в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам дипломата, ресурсы для распространения провокаций сегодня задействованы по максимуму. "Медийное сопровождение, я бы сказала, беспрецедентное, потому что засветились все западные ресурсы, которые позиционировали себя как независимые и которые сейчас обслуживают исключительно вот эту заказную историю из Вашингтона", - отметила она.

Захарова напомнила, что подобное происходит не впервые. "За эти годы, прошедшие с 2013-2014 [года], с начала этой драматической фазы постмайданного будущего Украины, украинского народа, мы видели несколько волн, когда были и подобные истерические припадки наших западных партнеров, и угрозы, и шантаж. Много что было в разных форматах", - подчеркнула она, добавив, что эта волна не единственная, но очередная и достаточно сильная.