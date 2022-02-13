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Зюганов не против консультаций по обращению о признании ДНР и ЛНР

По мнению лидера КПРФ, при обсуждении вопроса о признании республик "надо учитывать, что там уже почти 700 тыс. граждан Российской Федерации"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что поддерживает проведение возможных консультаций, в том числе с МИД РФ, по проекту обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик для принятия взвешенного решения, однако с этим нельзя затягивать.

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Как сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, Совет Госдумы 14 февраля обсудит, рассматривать ли сразу на заседании палаты подготовленный КПРФ проект обращения или же направить документ в МИД для получения отзыва. "Я за взвешенные решения, за консультации, это абсолютно нормально. Решение должно быть принято взвешенное и грамотное, главное - не опоздать", - сообщил ТАСС Зюганов в воскресенье, отвечая на вопрос о возможности консультаций с МИД.

По словам политика, который госпитализирован в ЦКБ, в заседании совета от фракции будут участвовать его заместители: глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков, первый замруководителя фракции Николай Коломейцев и другие.

По мнению Зюганова, при обсуждении вопроса о признании республик "надо учитывать, что там уже почти 700 тыс. граждан Российской Федерации", российские власти, в соответствии с конституцией и законом, обязаны защищать их жизнь и безопасность. Политик считает, что нынешнее обострение ситуации в регионе нужно США и Великобритании для ослабления России и Евросоюза. "Ни нам, ни украинскому народу, ни немцам, ни французам, ни итальянцам это абсолютно не нужно, от этого конфликта выиграют те, кто в нем не участвует. Этот пожар подожгут американцы, англосаксы и смоются, они уже выводят оттуда и посольства, и своих советников. <...> Так что конфликт они уже подготовили, стянули туда огромную армию, и надо спичку бросить, чтобы там загрохотало", - подчеркнул лидер компартии.

"Нам надо честно всем сказать, что мы будем защищать, и будем делать это последовательно и грамотно. Но мы категорически против войны", - заключил Зюганов.

О проекте обращения

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЗюганов, Геннадий АндреевичУкраинаРоссияКПРФ
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