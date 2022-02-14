СРЗП выступит за рассмотрение на заседании Госдумы проекта обращения по ДНР и ЛНР

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Фракция партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) в Госдуме на Совете Думы выступит за рассмотрение на заседании нижней палаты проекта обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ТАСС заявил глава фракции СРЗП Сергей Миронов.

Как сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, Совет Думы в понедельник обсудит, рассматривать ли сразу на заседании палаты подготовленный КПРФ проект обращения или же направить документ в МИД для получения отзыва. "Фракция будет поддерживать рассмотрение на заседании Госдумы обращения о признании независимости ЛДНР. И поддержит необходимость обращения к президенту", - сказал лидер справороссов.

В беседе с ТАСС замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко заметил, что со стороны единороссов "относительно текущей ситуации вокруг ДНР и ЛНР" уже были заявления секретаря генерального совета партии Анатолия Турчака и лидера фракции "Единой России" в палате Владимира Васильева. "В понедельник будет Совет Думы. Там все и обсудят", - отметил он.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил ТАСС, что поддерживает проведение возможных консультаций, в том числе с МИД РФ, по проекту обращения о признании ДНР и ЛНР для принятия взвешенного решения, однако с этим нельзя затягивать.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов ранее в своем Telegram-канале сообщил, что либерал-демократы пока не определились с позицией по проекту обращения. При этом во фракции убеждены, что рассматривать данный вопрос без высказанной МИД позиции некорректно.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.