Путин и Шольц обсудят на встрече в Москве "Северный поток - 2" и тему Украины

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудят на встрече темы деэскалации вокруг Украины, гарантий безопасности и газопровода "Северный поток - 2". Такой прогноз в понедельник в беседе с журналистам дал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"И то, и другое, и третье, очевидно, что это первоочередная повестка дня", - сказал представитель Кремля на просьбу уточнить, будут ли на встрече лидеров обсуждаться деэскалация вокруг Украины, гарантии безопасности и "Северный поток - 2".

Песков считает преждевременным говорить о том, понадобится ли Путину и Шольцу дополнительное время для беседы после пресс-конференции по итогам переговоров. "Это мы не знаем, это как посчитают канцлер и президент", - объяснил он.

На прошлой неделе в Кремле прошли переговоры главы российского государства с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, после которых состоялась пресс-конференция, затем президенты еще несколько минут продолжали общение за закрытыми для журналистов дверями.

Как сообщалось ранее, 15 февраля Шольц посетит Москву, где пройдет его первая личная встреча в качестве канцлера ФРГ с Путиным. 14 февраля Шольц должен нанести визит в Киев.