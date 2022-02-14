Лавров назвал неудовлетворительными ответы на его послание по неделимости безопасности

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ответы на его послание по тематике неделимости безопасности являются неудовлетворительными, никто из западных коллег не ответил на прямое послание, РФ получила "две маленьких бумажки" от генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы евродипломатии Жозепа Борреля.

"В промежутках между контактами, которые были у вас, которые были у нас по линии министров иностранных дел, я направил специальное послание всем нашим западным коллегам, привлекая их внимание к тому, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, правда заверяя в скобках, что пока до этого дело не дошло, это еще не скоро состоится. Но мы все знаем, как такие заверения работают", - сказал министр на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И я получил ответы неудовлетворительные. Никто из моих коллег министров не ответил на мое послание. Получили мы две маленьких бумажки - одну от чиновника Столтенберга - генсека НАТО, вторую от чиновника Борреля - главы дипломатии европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: "Вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное - обеспечьте деэскалацию вокруг Украины", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что "это как раз пренебрежение той нормой, которая была закреплена на высшем уровне и согласно которой ни одна организация не может считать себя главной и доминирующей в Евроатлантике".

"Поэтому мы будем продолжать добиваться конкретной реакции от каждой страны, поскольку все документы, о которых я сейчас докладываю, были подписаны в национальном качестве и в этом же национальном качестве за их содержание и за обязательства по этим документам нужно отвечать", - добавил глава российского дипведомства.

Послание Лаврова было направлено главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран 28 января.