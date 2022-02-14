Нарусова внесла в Думу законопроект, предусматривающий до 15 лет тюрьмы за пытки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сенатор Людмила Нарусова внесла в Госдуму альтернативный законопроект об ужесточении наказания за пытки, согласно которому предусмотрено максимальное наказание за данное преступление до 15 лет лишения свободы. Об этом сенатор сообщила ТАСС в понедельник.

Ранее законопроект об усилении наказания за применение пыток внесли в Думу главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Согласно законопроекту Нарусовой, предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 286.2 ("Применение пытки"). "Применение пытки, то есть любого действия, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдания причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия". За такое преступление предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Если эти деяния совершены группой лиц, в отношении несовершеннолетнего, с особой жестокостью, из корыстной заинтересованности, в отношении двух или более лиц или с применением оружия, специальных средств и иных предметов, используемых для усиления боли, физических или нравственных страданий, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, анализ международных обязательств Российской Федерации в сфере противодействия пыткам свидетельствует о необходимости установления уголовной ответственности за применение пытки в качестве самостоятельного состава преступления. Между тем, как отмечает разработчик документа, в настоящее время ответственность за применение пытки в Уголовном кодексе РФ предусмотрена в качестве квалифицирующего признака по ряду его статей. "Однако на масштаб применения пыток (особенно в правоохранительных органах, включая ФСИН) эти нормы Уголовного кодекса на практике не оказали существенного влияния", - говорится в документе.

Сенатор Нарусова убеждена, что "нужны более радикальные меры для их пресечения, необходим серьезный разворот, в том числе через изменение отношения к уголовной ответственности за совершение пыток".

Законопроект Клишаса и Крашенинникова

20 декабря Крашенинников и Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение. Документ позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ. Кроме того, законопроектом усиливается ответственность за пытки с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким.