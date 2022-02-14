Зюганов не сможет быть в Думе на обсуждении по ДНР и ЛНР

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил ТАСС, что чувствует себя нормально и надеется на выписку в ближайшие дни. Политик все еще находится в ЦКБ и поэтому не сможет присутствовать на заседании Госдумы во вторник.

"У меня в целом ничего, в целом выравнивается все, нормально", - сказал он агентству в понедельник. "Да, надеюсь", - добавил Зюганов, отвечая на вопрос, могут ли его выписать в ближайшие дни. По его словам, прогноз по выписке станет понятнее во вторник, поскольку он проходит цикл лечения из нескольких процедур, "завтра последняя".

Госдума во вторник в рамках рейтингового голосования рассмотрит два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать Донецкую и Луганскую народные республики, сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, первый вариант постановления (инициирован КПРФ) предусматривает незамедлительную отправку текста президенту после его принятия. Второй, подготовленный единороссами, предусматривает направление документа в МИД РФ и другие правительственные структуры для изучения и отзывов.

Зюганов сообщил, что не сможет присутствовать на этом заседании нижней палаты парламента, однако подготовил "развернутое заявление", которое во вторник огласят с трибуны Госдумы и перед журналистами. "Это в целом обращение к стране, к гражданам Украины, европейской общественности", - пояснил он.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил ТАСС о плановой профилактической госпитализации Зюганова с прошлого четверга. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в свою очередь отмечал, что Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ, компьютерная томография показала отсутствие поражения легких.