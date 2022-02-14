Новым секретарем отделения партии "Единая Россия" в "Сириусе" стал Евгений Федотов

СИРИУС /Федеральная территория/, 14 февраля. /ТАСС/. Новым секретарем местного отделения партии "Единая Россия" в "Сириусе" стал герой России Евгений Федотов, решение было принято по итогам голосования на конференции местного отделения партии, сообщает пресс-служба "Сириуса".

"Герой России, обладатель Ордена Мужества и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Евгений Федотов избран новым секретарем местного отделения партии "Единая Россия" на федеральной территории "Сириус". Решение было принято по итогам голосования на конференции местного отделения партии, которую провел секретарь краснодарского регионального отделения Николай Гриценко", - говорится в опубликованном сообщении.

Евгений Федотов рассказал, что под его руководством началась работа по патриотическому воспитанию молодежи на федеральной территории. "Также ведется работа с неблагополучными детьми: привлекаем ребят, которые стоят на учете в полиции, к патриотическим акциям и помогаем им социализироваться", - приводит пресс-служба слова Федотова.

Отделение "Сириуса" - самая молодая партийная организация, в 2021 году одним из ключевых направлений работы отделения стало волонтерство: члены партии и активисты помогали пожилым жителям, семьям с детьми и другим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период распространения пандемии коронавирусной инфекции.

Федотов Евгений Михайлович родился 23 августа 1964 года. Окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков, участвовал в боевых действиях в Афганистане (Кандагар). Награжден государственными наградами. Член Совета федеральной территории по многомандатному избирательному округу №1.

ФТ "Сириус" расположена в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, окружена Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. "Сириус" - это наукоград, где активно развиваются Научно-технологический университет, Инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки, спортивный парк, строится концертный комплекс мирового уровня. В ближайших перспективах - создание медицинского кластера, университетского кампуса, кластера технологий с социальной инфраструктурой и технико-внедренческой зоной для резидентов и партнеров "Сириуса". Для реализации приоритетных государственных задач в наиболее важных направлениях развития страны городу-кампусу был присвоен статус федеральной территории.