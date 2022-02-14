Глава Калмыкии принял решение назначить Трапезникова зампредседателя правительства

ЭЛИСТА, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков принял решение назначить заместителем председателя правительства республики Дмитрия Трапезникова, написавшего в понедельник заявление о досрочном сложении полномочий по собственной инициативе с поста главы администрации Элисты. Об этом глава республики сообщил в своем аккаунте Instagram.

Ранее сообщалось, что депутаты Элистинского городского собрания шестого созыва на внеочередном заседании во вторник рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова. В горсобрание поступило заявление Трапезникова о досрочном сложении полномочий по собственной инициативе, на основании его заявления завтра и пройдет внеочередная сессия.

"Дмитрий Викторович Трапезников начал свою работу в Калмыкии как антикризисный менеджер, который быстро сумел показать свою эффективность и стал решать накопившиеся проблемы нашей столицы. Принял решение назначить Дмитрия Трапезникова заместителем председателя правительства Калмыкии. Считаю его хорошим стратегом, умеющим выстраивать деловые отношения", - написал Хасиков.

По словам главы республики, за время работы Трапезникова на посту сити-менеджера Элиста качественно преобразилась: новые социальные объекты, дороги, инженерная инфраструктура, общественный транспорт, благоустройство - изменения коснулись всех сфер жизни. Столица региона, считает глава республики, теперь развивается планово и системно.

"Это [назначение] поможет ему в новой должности, в рамках которой он будет заниматься важными для Калмыкии вопросами: курировать реализацию природного и экологического потенциала нашей республики, а также привлекать ресурсы для исполнения наших планов по развитию сельского хозяйства. Безусловно, Дмитрий Викторович продолжит участвовать и в реализации ключевых городских проектов", - добавил Хасиков, пожелав Трапезникову терпения, мудрости и реализации задуманного на благо Калмыкии и России в целом.

Трапезников, который исполнял обязанности главы администрации Элисты с сентября 2019 года, 3 марта 2020 года был избран на пост сити-менеджера. Трапезникову 40 лет, он родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости Донецкой Народной Республики в 2014 году занимал различные руководящие должности в республике. Был заместителем председателя совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко временно исполнял обязанности главы республики.