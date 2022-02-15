Сурков не исключил в будущем проявлений "контактной геополитики"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков ожидает многочисленных проявлений "прикладной геополитики" в условиях, когда западная граница Российской Федерации во многом отражает последствия Брестского мира 1918 года. Об этом он пишет в опубликованной во вторник на портале "Актуальные комментарии" статье под названием "Туманное будущее похабного мира".

Как отметил Сурков, подписанный в Брест-Литовске 3 марта 1918 года мирный договор в оппозиционной большевикам прессе получил название "похабный". "И действительно, мир получился прямо оскорбительный <…>, - считает автор статьи. - Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен". Экс-чиновник напомнил, что позднее советская власть вернула утраченные земли, но "распад России, начавшийся в 17-18 годах прошлого века и как будто остановленный коммунистическим государством ценой колоссальных жертв, на самом деле не прекратился".

"Великий могучий Советский Союз оказался на поверку не крепостью, а чем-то вроде чернобыльского саркофага, внутри которого продолжались реакции деления, разложения и отчуждения", - написал Сурков. В итоге "западная граница нынешней России почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 году малодушно согласились большевики после предъявления германского ультиматума". Получается, заключил Сурков, спустя много лет Россия, не проиграв войны и "не заболев революцией", была вновь оттеснена обратно в границы "похабного мира". "Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему", - отметил экс-помощник президента.

Прогнозы автора

"И что дальше? Точно - не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной. Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко... и немыслимо оставаться России в границах похабного мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный", - заключил Сурков.

В своей статье он также выразил мнение, что "мнемологическое пространство всякой амбициозной нации" крайне неоднородно и состоит из вершин и провалов, сформированных, соответственно, победами и поражениями. По мнению Суркова, "накапливаясь, позитивный и негативный опыт народа связывается в единый комплекс, воздействующий на коллективное сознание и поведение". "И не меньше триумфов мотивируют людей унижения и травмы", - считает экс-чиновник.

Так называемый Брестский мир был подписан 3 марта в Брест-Литовске между РСФСР и странами Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция). Документ обеспечил Советской России выход из Первой мировой войны при условии отказа от территорий Финляндии, Украины, Белоруссии, Прибалтики и Закавказья. Договор был аннулирован Москвой в ноябре 1918 года после поражения Германии.

О Суркове

Сурков с 1999 года по 2011 год в разное время занимал посты замглавы администрации президента РФ, замруководителя администрации - помощника главы государства и первого замглавы администрации Кремля. В 2011-2013 годах он работал на посту вице-премьера, а затем с 2013 года по начало 2020 года вновь занимал пост помощника президента.

Сурков является автором ряда публицистических статей, ставших предметом широкого общественного обсуждения. В частности, в ноябре 2006 года при описании российской политической системы он использовал термин "суверенная демократия", противопоставив его "управляемой демократии" - политическому режиму, управляемому, по его мнению, извне.