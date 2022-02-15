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Матвиенко: Сербия является для России образцом стойкости в отстаивании суверенитета

Народы двух стран тесно связаны своими судьбами, отметила председатель Совета Федерации

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сербия является для России образцом целеустремленности и стойкости в отстаивании суверенитета, народы двух стран тесно связаны своими судьбами. Об этом говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной председателю Народной скупщины (парламента) Сербии Ивице Дачичу.

"Народы России и Сербии тесно связаны своими судьбами. Для нас ваша страна является образцом стойкости в отстаивании суверенитета, целеустремленности и силы славянского духа. За годы независимости наперекор суровым испытаниям Сербия стала современным государством, гарантом сохранения мира и безопасности на Балканах", - говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда по случаю празднования национального сербского праздника - Дня государственности.

Она выразила уверенность в том, что благодаря совместным усилиям парламентский диалог между Советом Федерации и Народной скупщиной Сербии будет и далее расширяться, вносить существенный вклад в углубление стратегического партнерства двух стран.

Матвиенко пожелала Дачичу здоровья и успехов в ответственной деятельности на благо сербского народа.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСербия
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