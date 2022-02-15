Глава Крыма поддержал постановление Госдумы о необходимости признания ДНР и ЛНР

Поддерживаю постановление Государственной Думы об обращении к нашему президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. На Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей родиной. Народ Донбасса высказал свою волю еще в 2014 году, он с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира, быть собой", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР будет направлен сразу главе государства.