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Глава Крыма поддержал постановление Госдумы о необходимости признания ДНР и ЛНР

Сергей Аксенов отметил, что принятое решение "поможет остановить кровопролитие".

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал постановление Госдумы о признании Донецкой и Луганской народных республик, отметив, что принятое решение "поможет остановить кровопролитие".

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Поддерживаю постановление Государственной Думы об обращении к нашему президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. На Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей родиной. Народ Донбасса высказал свою волю еще в 2014 году, он с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира, быть собой", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР будет направлен сразу главе государства.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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