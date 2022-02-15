Зюганов отказался комментировать заявление депутата Тайсаева о 13-й зарплате россиян

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался комментировать заявление депутата своей фракции Казбека Тайсаева о готовности россиян отказаться от 13-й зарплаты, которое прозвучало во время обсуждения Госдумой постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик. По словам лидера компартии, "не надо валить все в одну кучу".

"Нет, тут не надо одно за другим завязывать, я не хочу это комментировать", - сказал он ТАСС во вторник, отвечая на вопрос об отношении к словам Тайсаева. По словам Зюганова, "не надо все в одну кучу валить, но сейчас, когда надо остановить эту бойню, эту большую драку и войну, надо максимально концентрировать усилия всех".

Во время обсуждения Госдумой постановления депутат от "Новых людей" Антон Ткачев спросил коллег, уверены ли они, "что граждане готовы отказаться от зарплаты и части холодильника <…> ради неочевидных перспектив признания ДНР и ЛНР". Депутат от КПРФ Казбек Тайсаев в свою очередь заявил, что "народ России полностью поддерживает постановление и готов отказаться не только от тринадцатой зарплаты".

Комментируя слова представителя "Новых людей", Зюганов отметил, что "холодильник должен быть и заботиться [о его содержимом] надо", но странно говорить о нем, когда в Донбассе "тысячи людей гибнут".

Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.

За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался. При этом Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, согласно которому текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций. Данный документ набрал лишь 310 голосов в ходе рейтингового голосования. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, постановление "будет подписано незамедлительно и направлено главе государства".