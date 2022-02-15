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Дума отменила заседание 17 февраля и назначила дополнительное на 22 февраля

Первый вице-спикер палаты Александр Жуков ранее сообщал, что Госдума в ближайшие месяцы сократит число пленарных заседаний в неделю и увеличит длительность работы депутатов в регионах из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла постановление об отмене пленарного заседания на этой неделе в четверг и проведении дополнительного заседания на следующей неделе во вторник.

"Отменить заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 17 февраля 2022 года <...> Провести 22 февраля 2022 года в 12 часов дополнительное заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", - отмечается в документе.

Ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков сообщал, что Госдума в ближайшие месяцы сократит число пленарных заседаний в неделю и увеличит длительность работы депутатов в регионах из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Так, согласно утвержденному графику работы палаты, пленарные заседания должны были пройти 15, 16 и 17 февраля, а с 21 февраля по 6 марта депутаты планировали работать в регионах.

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