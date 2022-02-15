Путин заявил, что его переговоры с Шольцем прошли в деловой атмосфере

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во вторник в Кремле заявил, что встреча прошла в деловой атмосфере. Российский лидер подчеркнул, что увидел настрой своего собеседника на дальнейшее взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество Москвы и Берлина.

"В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в деловой атмосфере, мы предметно и обстоятельно обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и перспективы их развития и, конечно, уделили внимание наиболее актуальным вопросам международной повестки дня", - сказал Путин на пресс-конференции после встречи в Шольцем, продлившейся чуть более трех часов.

"Сложилось впечатление, что и федеральный канцлер также настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией", - сказал президент РФ.

Нефть и газ для ФРГ

Российская Федерация обеспечивает более трети потребностей Германии в углеводородах. Об этом сообщил Владимир Путин.

"В настоящее время Россия обеспечивает более трети потребностей ФРГ в энергоносителях, как в нефти - 34%, так и в природном газе - 35,4%", - сказал Путин.

Президент заявил, что "Северный поток - 2" призван укрепить энергобезопасность в Европе, данный проект не имеет политической окраски. "Это один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, призванный значительно укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что не раз говорил о том, что "Северный поток - 2" - "это чисто коммерческий проект, и ни о какой политике [речь не идет], никакой политической окраски здесь нет".

Россия готова к продолжению поставок газа в Европу через Украину после 2024 года, если будет спрос. "Хочу также заметить, что мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну, естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система будет в исправном техническом состоянии", - заявил президент.