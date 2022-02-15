СБ ООН продлил мандат Группы санкционных экспертов по Судану из-за Дарфура

ООН, 15 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН продлил во вторник до 31 августа 2022 года мандат Группы санкционных экспертов по Судану из-за Дарфура. Россия проголосовала за принятие документа.

По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Анны Евстигнеевой, РФ при этом сожалеет, что под "надуманными политизированными предлогами ряд членов Совета Безопасности сорвал согласование контрольных показателей снятия с Судана оружейного эмбарго".

"В резолюции 2562 Совет Безопасности выразил намерение определить такие показатели еще к осени прошлого года, - отметила дипломат. - Таким образом, можно говорить о саботаже Совбезом своих собственных обязательств на этот счет. Рассчитываем, что устанавливаемый принятой сейчас резолюцией новый срок завершения этой работы - 31 августа - будет соблюден".

Евстигнеева подчеркнула, что контрольные показатели "должны носить ясный, реалистичный и достижимый характер". "Исходим из того, что суданский санкционный режим более не соответствует фактической обстановке в Дарфуре, - сказала зампостпреда РФ. - Более того, он препятствует осуществлению планов Хартума в области госстроительства, а также социально-экономического развития региона".

В принципиальном плане Россия выступает за то, чтобы санкции Совета Безопасности "были безупречно обоснованы, подвергались регулярному обзору и модификации вплоть до полной отмены". "Недопустимо их использование в качестве "карательного" орудия", - заявила дипломат.

Санкции Совбеза ООН в отношении Судана были введены в 2005 году из-за поддержки правительством страны действий боевиков в Дарфуре.