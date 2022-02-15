Лавров призвал Блинкена к прагматичному диалогу по вопросам безопасности

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул необходимость продолжать диалог по гарантиям безопасности без агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном, и призвал к прагматичному подходу в соответствующей теме. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты [РФ Владимир] Путин и [США Джо] Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности, - указали в министерстве. - Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности".

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.