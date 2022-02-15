МИД: подготовка ответа для США и НАТО по гарантиям безопасности в процессе завершения

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Подготовка ответа России Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу по вопросу гарантий безопасности находится на завершающей стадии. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы обратить ваше внимание, что сегодня министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров на этот вопрос уже ответил, сказал, что они будут опубликованы. Они сейчас уже в процессе завершения подготовки ответа", - сказала дипломат на видео, опубликованном во вторник в Telegram-канале.