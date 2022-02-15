Рапота назвал спекуляциями заявления о том, что учения РФ и Белоруссии кому-то угрожают

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Рапота назвал спекуляциями заявления о том, что российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022" могут представлять опасность для других стран.

"Я бы не рассматривал эти учения как демонстрацию силы Западу. Такие учения у нас проводятся каждый год: один раз на территории РФ, один раз на территории Беларуси. Поэтому это обычное дело", - сказал он ТАСС во вторник по итогам международной конференции "Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства".

"У нас каждое учение, даже когда оно проводится в Мулино Нижегородской области, даже здесь смотрят, как это может кому-то создать внешнюю угрозу. Это спекуляции, давайте не будем на этом концентрироваться. Это не нужно. Я считают это пустым занятием", - отметил Рапота.

Он напомнил, что учения проводятся по плану. "У нас проводятся полевые учения, проводятся оперативно-штабные учения. И все это записано в планах, и все это можно заранее увидеть и узнать, что состоится то и то", - обратил внимание сенатор. Он напомнил, что, как правило, на такие учения приглашаются наблюдатели, чтобы у других стран не было излишней подозрительности в агрессивных намерениях организаторов маневров.

Рапота заявил, что необходимо выстраивать систему взаимного доверия и нормальный диалог между западными странами и Россией, признаки готовности к нему есть. "Нам надо к этому стремиться, и все признаки готовности российской стороны продемонстрированы, - отметил он. - Доверие выстраивается очень медленно. Тут нужно терпение с обеих сторон. Демонстрация доброжелательности, готовности к диалогу, готовности понять партнера".

Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля, отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.