МИД РФ провел обсуждение реализации итогов VII Всемирного конгресса соотечественников

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ответственный секретарь правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом МИД России Александр Нуризаде во вторник принял участие в обсуждении реализации итогов VII Всемирного конгресса соотечественников, прошедшего в Москве в октябре 2021 года. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в МИД, заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников прошло во вторник по видеосвязи. "Приоритетное внимание было уделено реализации итогов VII Всемирного конгресса соотечественников. Состоялись выборы заместителей председателя Всемирного совета, - сообщили в дипведомстве. - Принято решение по учреждению в его новом составе рабочих групп, в том числе по защите законных прав и интересов соотечественников; продвижению русского языка, отечественной культуры и традиций; развитию СМИ и народной дипломатии; взаимодействию с молодежью диаспоры; содействию торгово-экономическому сотрудничеству и меценатству".

Участники встречи отметили, что "российское зарубежье остается сопричастным событиям в России" и вокруг нее, сохраняет русский язык и культурное наследие, а дальнейшая консолидация общины остается "актуальной и имеет решающее значение для защиты прав и законных интересов российских соотечественников". "Члены Всемирного совета подчеркнули, что особая роль на направлении работы с соотечественниками отводится Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом", - говорится в сообщении.