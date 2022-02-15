Посол РФ: заявления Великобритании и США по Украине ведут к нагнетанию напряженности

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Заявления официальных лиц Великобритании и США не способствуют снижению напряженности по ситуации вокруг Украины. Об этом во вторник заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире четвертого канала британского телевидения.

"Они [Великобритания и другие страны НАТО] покидают посольства [в Киеве], оставляют документы, уничтожают их, просят своих граждан как можно скорее уехать из Украины. Это реальная истерия. Это то, что мы называем эскалацией ситуации, - сказал глава российского диппредставительства. - Я думаю, что Великобритания и США в настоящий момент больше всех способствуют эскалации украинского кризиса".

Келин также отметил, что урегулировать разногласия между странами Запада и Россией по ситуации вокруг Украины можно посредством дипломатических усилий. В этой связи он обратил внимание на важность выполнения минских соглашений. По мнению дипломата, Киеву необходимо придерживаться взятых на себя обязательств и как можно скорее начать реализацию подписанных документов вместо того, чтобы держать "125-тысячную группировку войск" в районе Донбасса.

Кроме того, Келин указал на неприемлемость для России вступления Украины в НАТО, поскольку членство республики в альянсе угрожает военно-политическим интересам РФ.

"Военная угроза заключается в поставке ракет и сосредоточения огромного числа войск у наших границ. Политическая проблема состоит в том, что членство в НАТО приводит к росту национализма в каждой стране, которая вступает в организацию. Это было в случае с прибалтийскими республиками, а также с Болгарией и Румынией. Мы не хотим всплеска националистической риторики и националистических чувств на Украине", - подчеркнул он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.