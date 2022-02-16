Захарова считает, что США никогда не платили за защиту свободы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. США никогда не платили для защиты свободы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Джо Байдена о защите демократии в США.

"Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление - референдум", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших", - добавила дипломат.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что за защиту демократии и свободы приходится платить, отметив, что "это дело объединяет и республиканцев, и демократов". Президент указал, что если эту цену не заплатить сейчас, то в будущем "она будет выше".