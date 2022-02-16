Памфилова назвала главным результатом работы ЦИК доверие избирателей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Доверие российских избирателей является самым главным результатом работы Центризбиркома России, комиссия не зря прилагает столько усилий для открытости и достоверности выборов. Об этом заявила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Недавно ВЦИОМ провел опрос очередной, и 57% опрошенных убеждены в честности результатов выборов в России. Это такая очень впечатляющая цифра", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По ее словам, этот результат "дает уверенность в том, что не зря ЦИК столько усилий прилагает для того, чтобы выборы проходили так, как это достойно великой страны". "Чтобы уровень открытости и достоверности результатов был такой, чтобы не вызывало у людей сомнений", - подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что комиссии есть над чем работать, но такие результаты опроса вдохновляют. "Надеюсь, что мы, конечно, не будем успокаиваться. Многое нам еще с вами предстоит сделать в этом направлении, потому что для нас это самое главное. Мы работаем для избирателей, и доверие со стороны избирателей - самое главное для нас, это результат нашей работы", - сказала Памфилова.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 57% опрошенных граждан считают, что выборы в Госдуму 2021 года в целом прошли честно, их результаты отражают реальные предпочтения населения. Кроме того, 48% опрошенных не слышали о нарушениях на избирательных участках, 82% - подтвердили наличие наблюдателей на их участке, а 60% - предпочли трехдневное голосование однодневному.

Всероссийский опрос был проведен 9 февраля 2022 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность не превышает 2,5%.