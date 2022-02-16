Грушко: новые контакты РФ и НАТО по гарантиям безопасности пока не планируются

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Новые контакты между Россией и НАТО по гарантиям безопасности пока не планируются, заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"В настоящее время новые контакты с НАТО не планируются, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Но мы постоянно получаем сигналы от наших партнеров, причем разнообразные сигналы, поскольку если посмотреть на график политических контактов на высшем и высоком уровне, пожалуй, ни один день не обходится без визитов в Москву президентов, глав государств, глав внешнеполитических ведомств стран НАТО".

Грушко отметил, что вопросы, касающиеся состояния европейской безопасности и российских предложений по гарантиям безопасности, находятся в центре внимания.

"Прежде всего в том, что касается фундаментальных моментов - гарантии дальнейшего нерасширения НАТО на восток и возвращения конфигурации альянса к положению, существовавшему на момент подписания Основополагающего акта [Россия - НАТО] в 1997 году", - сказал замминистра.

По его словам, реализация российских предложений по гарантиям безопасности поможет укрепить региональную и общеевропейскую безопасность, а также безопасность НАТО.

"[Реализация инициатив Москвы по гарантиям безопасности] обеспечит, во-первых, безопасность Российской Федерации, ее законные интересы безопасности, улучшит региональную безопасность и общеевропейскую безопасность, кстати говоря, и укрепит безопасность самого альянса", - сказал он.

"НАТО совершила своего рода эволюционный кульбит и вернулась к своему главному предназначению - отпор с востока. Это закладывается не только в политические установки, но и в военное планирование. Поэтому ситуация, с этой точки зрения, для нас абсолютно понятна и прозрачна", - заметил Грушко.