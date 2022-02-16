Лавров 17 февраля проведет переговоры с главой МИД Италии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 февраля проведет в Москве переговоры с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, основное внимание стороны уделят теме гарантий безопасности и ситуации на Украине. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 февраля, завтра, в Москве пройдут переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо", - сказала она.

"Состоится обмен мнениями по широкому спектру актуальных вопросов международной повестки дня. И основное внимание предполагается уделить обстановке в Евро-Атлантике в контексте инициатив Российской Федерации о гарантиях безопасности, также будет рассмотрена ситуация на Украине, отношения России с ЕС и НАТО", - добавила Захарова.

Встреча с главой МИД Сирии

Лавров проведет 21 февраля в Москве переговоры с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом. "21 февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии господина Микдада, - сказала дипломат. - Предполагается провести подробный обмен мнениями о развитии ситуации в этой стране и вокруг нее с акцентом на перспективу продвижения комплексного политического урегулирования в этом государстве".

По словам Захаровой, министры планируют обсудить деятельность Астанинского формата, в том числе с учетом итогов 17-й международной встречи по Сирии, а также рассмотрят тематику работы межсирийского Конституционного комитета в Женеве. "Также планируется обсудить комплекс вопросов дальнейшего укрепления и расширения многоплановых российско-сирийских связей в различных областях, оказание практического содействия Сирии в преодолении последствий многолетнего военно-политического кризиса. Значительное внимание в ходе предстоящих переговоров будет уделено гуманитарной ситуации в Сирийской Республике, проблеме возвращения сирийских беженцев, внутриперемещенных лиц в места постоянного проживания", - сообщила официальный представитель МИД РФ.

Переговоры с главой МИД Туркмении

Также Лавров проведет 22 февраля переговоры с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым, который прибудет в Россию с рабочим визитом. "22 февраля состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана господином Мередовым. Он посетит нашу страну с рабочим визитом", - указала дипломат.

Как отметила Захарова, стороны планируют обсудить ключевые темы россиско-туркменского сотрудничества, актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также взаимодействие двух стран в двусторонних форматах. "Это СНГ, ООН, ОБСЕ и, конечно, каспийская "пятерка", - продолжила она. - Мы рассматриваем предстоящий визит как важную составляющую комплекса мер по укреплению двусторонних отношений, которая реализуется в рамках договора между нашими странами о стратегическом партнерстве. Он был заключен 2 октября 2017 года".