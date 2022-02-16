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Визит президента Бразилии в Москву
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Болсонару назвал продуктивной повестку переговоров с Путиным

Президент отметил, что Бразилия солидарна со всеми странами, которые выступают за мир
Президент Бразилии Жаир Болсонару Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Президент Бразилии Жаир Болсонару
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару считает плодотворной переговорную повестку своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в ходе заявления для прессы.

"Мы говорили почти два часа. Повестка достаточно плодотворная, отражающая широкий спектр интересов наших стран", - сказал Болсонару.

Россия и Бразилия могут значительно укрепить сотрудничество в сфере энергетики, в особенности в области добычи и переработки нефти и природного газа, в сфере мирного атома, заявил Болсонару.

"Существует огромный потенциал для развития сотрудничества в сфере энергетики, в области [добычи] нефти и природного газа, нефтепродуктов. Мы стремимся укрепить двусторонний диалог по разведке нефти в глубоководных месторождениях, мы заинтересованы в сотрудничестве по малым атомным реакторам", - сказал бразильский лидер.

Бразилия солидарна со всеми странами, которые выступают за мир.

Лидеры РФ и Бразилии придают большое значение развитию в сфере технологий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияРоссияВизит президента Бразилии в Москву
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