Болсонару назвал продуктивной повестку переговоров с Путиным

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару считает плодотворной переговорную повестку своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в ходе заявления для прессы.

"Мы говорили почти два часа. Повестка достаточно плодотворная, отражающая широкий спектр интересов наших стран", - сказал Болсонару.

Россия и Бразилия могут значительно укрепить сотрудничество в сфере энергетики, в особенности в области добычи и переработки нефти и природного газа, в сфере мирного атома, заявил Болсонару.

"Существует огромный потенциал для развития сотрудничества в сфере энергетики, в области [добычи] нефти и природного газа, нефтепродуктов. Мы стремимся укрепить двусторонний диалог по разведке нефти в глубоководных месторождениях, мы заинтересованы в сотрудничестве по малым атомным реакторам", - сказал бразильский лидер.

Бразилия солидарна со всеми странами, которые выступают за мир.

Лидеры РФ и Бразилии придают большое значение развитию в сфере технологий.