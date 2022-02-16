Захарова: спекуляции о планах России на переворот в Украине и схожи с мифом о "вторжении"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Бездоказательные спекуляции о планах Москвы совершить переворот на Украине смехотворны и схожи с мифом о возможности якобы готовящегося вторжения России на Украину. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя материал в Financial Times со ссылкой на источник в западных спецслужбах о том, что экс-депутат Верховной рады и бывший кандидат в президенты Украины Олег Царев может рассматриваться в качестве потенциального главы "марионеточного режима", который Россия якобы намерена установить на Украине, дипломат подчеркнула смехотворной характер этой публикации.

"Смешно читать о том, что вот-вот грядет на Украине переворот. Мне кажется, там каждый день переворот - то антиконституционный, то переворот в сознании режима, - отметила она. - Если же говорить непосредственно о неких неназванных источниках британской разведки, то хотя бы раз можно было бы опереться на какой-нибудь названный источник".

Захарова сравнила такие спекуляции вокруг предполагаемой на Западе возможности переворота с публикациями в западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину. "В современной Украине просто настоящий хаос, борьба с инакомыслием, истребляются независимые СМИ, - напомнила она. - Не ориентируйтесь на неназванные анонимные источники британских средств массовой дезинформации, ориентируетесь на факты, которых предостаточно и которые сами за себя говорят".

О нагнетании в медиа

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Кроме того, в западных СМИ периодически называют "даты вторжения", которые регулярно "переносят". В частности, в опубликованном газетой Politico материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран заявлял, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.

Российская сторона последовательно отвергала утверждения о "вторжении". В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.