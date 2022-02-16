Путин: силы МЧС должны повышать эффективность реагирования на любые ЧС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что силы МЧС должны повышать эффективность реагирования на любые чрезвычайные ситуации. Он отметил, что для этого надо наращивать потенциал службы.

Президент также обратил внимание на важность труда сотрудников МЧС во время пандемии.

"Наши граждане благодарны вам за ту ощутимую помощь, которая была оказана в борьбе с коронавирусом", - сказал он на заседании коллегии МЧС. Президент обратил внимание, что с начала эпидемии специалистами ведомства было продезинфицировано более 40 тыс. социальных учреждений, обеззаражено свыше 46 тыс. объектов транспортной инфраструктуры, почти 12 тыс. км дорог.

"Важная миссия была выполнена вами в эти сложные месяцы и за рубежом. В период масштабного локдауна, после того, как были закрыты границы, самолеты МЧС помогли эвакуировать российских граждан, находившихся за границей", - отметил Путин.

Он также напомнил, что в наиболее пострадавшие от коронавирусной инфекции страны было доставлено более 1 тыс. 400 тонн медоборудования и лекарств, 120 тонн продовольствия, а также дозы вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Путин поблагодарил руководство и сотрудников МЧС за добросовестную работу, за мужество и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей, за готовность незамедлительно, часто с риском для собственной жизни прийти на помощь людям.

"Подчеркну, требования к вашей работе всегда самые жесткие. Сегодня силы и средства МЧС, ваши территориальные подразделения должны повышать эффективность реагирования на любые потенциальные чрезвычайные ситуации, а для этого надо наращивать оперативный аналитический, кадровый потенциал, оснащать ведомство самой современной техникой", - заключил президент.

Новая техника

К 2030 году доля новой спасательной техники в МЧС должна составить не менее 81%, сказал президент. Выступая по видеосвязи на заседании коллегии МЧС России, глава государства назвал приоритеты для ведомства. "Первое - это поставки в МЧС современной техники и экипировки. К 2030 году в целом доля новой спасательной техники должна составить не менее 81%, а пожарных автомобилей - не менее 56%", - отметил Путин.

"С учетом опыта работы с крупнейшими производителями такой техники - прежде всего это "Камаз" и "Урал" - следует проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов, при этом обеспечить прозрачность ценообразования, сократить сроки поставок и оптимизировать сервис при заключении контрактов жизненного цикла", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что в 2021 году была впервые утверждена программа переоснащения МЧС современными видами и образцами пожарной, спасательной и авиационной техники. "Конечно, это во многом давно назрело, на реализацию этой программы до 2030 года выделяются значительные средства - почти 190 млрд рублей", - сказал Путин. По его мнению, "особенно важно развивать пожарные и спасательные подразделения, повышать их мобильность, готовность к немедленному реагированию на угрозы природного и техногенного характера".

Социальные гарантии

Президент Путин пообещал продолжить укрепление социальных гарантий сотрудникам МЧС.

"Со своей стороны государство будет и впредь укреплять социальные гарантии для тех, кто служит или работает в министерстве", - сказал российский лидер.

Он уточнил, что только за последние три года свыше тысячи сотрудников министерства получили новое жилье. Помимо этого, денежное довольствие военнослужащих и зарплаты сотрудников ведомства своевременно индексировались.

"Я знаю, что здесь еще далеко не все проблемы решены, это правда. Но такая работа будет, безусловно, продолжена", - подытожил Путин, выразив уверенность в том, что сотрудники министерства будут и дальше действовать профессионально и четко, решая стоящие перед ведомством задачи.